Брагин — о голкипере на матч с Канадой: Бобровский в хорошем состоянии

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин ответил на вопрос о том, кто будет защищать ворота в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады, передает «Чемпионат.com».

«Бобровский начал тренироваться. Тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьезный вопрос», — сказал Брагин.

Российская команда разгромила сборную Белоруссии со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа и заняла первое место в группе А.

Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Канада стала четвертой в группе B, причем судьбы команды решалась на последних секундах игры Германия — Латвия. Немцы победили 2:1, а в случае ничейного исхода в основное время этого матча, «кленовые листья» оставались за бортом плей-офф.

Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Ранее Россия разгромила Белоруссию и вышла в плей-офф с первого места в группе A.