Агент Селюк считает, что Гвардиола проклят

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, передает Sport24.

«Мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят», — сказал Селюк.

«Челси» победил со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

Ранее капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высоко оценил игру Кая Хаверца в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».