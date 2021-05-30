«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке ЛЧ из-за победы «Челси» в турнире

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Игроки «Зенита» на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против... Игроки «Зенита» на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против...
Игроки «Зенита» на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Этот результат отправил петербургский «Зенит», который является чемпионом России в третью корзину при жеребьевке группового этапа турнира следующего сезона.

В первую корзину жеребьевки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы..

«Челси» обыграл «Сити» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Челси» выиграл Лигу чемпионов.