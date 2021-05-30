«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке ЛЧ из-за победы «Челси» в турнире

Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Этот результат отправил петербургский «Зенит», который является чемпионом России в третью корзину при жеребьевке группового этапа турнира следующего сезона.

В первую корзину жеребьевки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы..

«Челси» обыграл «Сити» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Челси» выиграл Лигу чемпионов.