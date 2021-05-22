Слуцкий заявил, что арбитр Мешков демонстративно отказался пожать ему руку

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что арбитр Виталий Мешков отказался пожать ему руку после матча 30-го тура чемпионата России против волгоградского «Ротора» (1:1).

«У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, судья обиделся на его слова о том, что арбитры являются обслуживающим персоналом.

«Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал?» — заявил наставник клуба из столицы Татарстана.

Слуцкий отметил, что не проявил неуважения, говоря о работе арбитров.

«Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит», — добавил специалист.

Слуцкий нередко выступает с критикой арбитров. Во время работы в нидерландском «Витессе» он выразил недовольство арбитром Сердаром Гезюбюйюком после матча с ПСВ (3:3) в апреле 2019 года. Между тренером и рефери разгорелся конфликт, который удалось погасить после эфира ток-шоу на голландском телевидении.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с претензией в адрес Слуцкого за его жесткие высказывания и критику в адрес арбитров.