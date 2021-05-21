Гол Григоренко за 19 секунд до конца основного времени принес России победу над Чехией

Сборная России по хоккею обыграла Чехию в стартовом матче чемпионата мира, который с 21 мая по 6 июня проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Уже на пятой минуте поединка россиян вывел вперед бросок Антона Бурдасова. В середине периода Якуб Флек сравнял счет. За четыре минуты до конца второго периода Артем Швец-Роговой вывел Россию вперед. Примечательно, что в тот момент подопечные Валерия Брагина играли в меньшинстве. Но еще до перерыва Якуб Врана сделал счет 2:2. В заключительной двадцатиминутке Александр Барабанов забросил третью шайбу в чешские ворота, на нее точным выстрелом ответил Доминик Кубалик. Но Михаил Григоренко за 19 секунд до конца основного времени установил окончательный счет — 4:3 в пользу сборной России.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А

Россия — Чехия — 4:3

1:0 — Бурдасов (Григоренко) — 04:16

1:1 — Флек (Шпачек) — 9:26

2:1 — Швец-Роговой (Каменев) — 36:00

2:2 — Врана (Кубалик, Гайек) — 37:53

3:2 — Барабанов (Воронков) — 45:28

3:3 — Кубалик (Гронек) — 57:23

4:3 — Григоренко (Проворов) — 59:41.

22 мая Россия сыграет с Великобританией. Встреча начнется в 16.15 по московскому времени.

Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никита Нестеров прибыл в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира.