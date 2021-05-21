В услугах голкипера ЦСКА заинтересованы клубы из Франции и Испании

В услугах голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна заинтересованы французские и испанские клубы. Об этом в беседе со Sport24 рассказал менеджер Алексей Николаев, который консультирует футболиста.

«На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании. Также им интересуются три клуба из чемпионата Франции и команда, которая вот-вот выйдет в высший дивизион», — сказал Николаев.

Также Николаев отметил, что 20 мая состоялись контакты с голландским клубом, а на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде.

«Мы знаем, что Помазук интересен «Уралу». Контакты идут», — добавил он.

Помазун выступает за красно-синих с 2017 года. Первую половину сезона-2020/21 он провел в аренде в екатеринбургском «Урале».

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее сообщалось о том, что Помазун может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы .