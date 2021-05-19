Экс-чемпион Bellator Минаков назвал плюсы проведения боя Хасбик — Абдурозик

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что следит за раскруткой поединка между маленькими людьми — 18-летним дагестанцем Хасбуллой Магомедовым и 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана, анонс которого стал вирусной новостью в Instagram.

«Почему слежу — потому что интересно, будет оно или нет. Я в это не верил, откровенно говоря, и на самом деле так и есть – просто сделали шоу, а поединка, конечно, никакого не будет. Этично это или нет — под каким углом посмотреть. С одной стороны, блогер, который всю эту историю создает, ведет ее достаточно грамотно и этично, без оскорблений, лишних слов, все очень в рамках. С другой стороны, он показывает, что эти ребята такие же здоровые, как и все остальные. Есть даже такое выражение «безграничные возможности». И то, что они так же живут, так же развиваются, так же имеют определенные амбиции, талант.

Парень из Таджикистана, несмотря на какие-то ограничения, ведет полноценную жизнь, занимается творчеством, спортом. И так же – паренек из Дагестана. История с этим блогом и спортивным противостоянием дала ему определенный толчок, импульс в жизни и возможности, он может деньги зарабатывать. Он раскрыл в себе новый потенциал. Помню, как скромно и тяжело он начинал, а сейчас он очень активный. И с этим шоу у обоих, определенно, появятся новые возможности – вопрос в том, как они ими распорядятся. Они стали очень популярны, известны и узнаваемы. В дальнейшем они смогут зарабатывать на рекламе, в творчестве, может, начнутся подвижки – я вижу в этом плюс.

Я бы это критиковал и скептически к этому относился, если бы там присутствовал какой-то негатив, трешток, что-то непозитивное и несозидательное. Но вся эта история достаточно безобидная, это интересно было организовано, снято, и закончилось очень правильно. Когда они рассказали и показали, что дружат и уважают друг друга, выступают за дружбу, созидание и спорт. Если же говорить о серьезном противостоянии в этом направлении, мнения, конечно, разделятся. Если у них есть желание этим заниматься, я бы не стал этому противостоять. Но, с другой стороны, над этим нужно поразмышлять. Ребята имеют право принимать решения сами. Если в этом есть интерес, то, может, это и имеет место быть. В данном конкретном случае все в рамках, позитивно, и от этого есть плюсы для всех», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Организацией предстоящего поединка между Магомедовым и Абдурозиком, общий вес которых составляет 35 кг, занимается 19-летний блогер Асхаб Тамаев. Бой, по заявлениям организаторов, должен был состояться 18 мая.

Ранее глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная назвала неэтичным проведение поединка между Магомедовым и Абдурозиком.