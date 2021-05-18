Вратарь «Флориды» Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» выдвинул кандидатуру российского вратаря Сергея Бобровского на приз «Кинг Клэнси Трофи», передает сайт турнира.

Награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Каждая команда предлагает лиге по одному хоккеисту. Бобровский стал единственным россиянином, который претендует на эту награду.

Победитель получит $25 тыс. Деньги он сможет направить на благотворительные цели по своему выбору.

Бобровский начал свою карьеру в новокузнецком «Металлурге». В НХЛ он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус Блю Джекетс». Во «Флориду» голкипер перебрался в 2019 году.

В составе национальной сборной России Бобровский стал чемпионом мира 2014 года. В финале россияне обыграли Финляндию со счетом 5:2.

Ранее дубль Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Флоридой» в матче плей-офф НХЛ.