12 тысяч болельщиков «Челси» и «Манчестер Сити» смогут посетить финал ЛЧ

12 тысяч болельщиков «Челси» и «Манчестер Сити» смогут посетить финал Лиги чемпионов 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации источника, каждая команда сможет реализовать по шесть тысяч билетов, еще некоторая часть поступит в свободную продажу.

Решающая игра за самый престижный клубный трофей Старого Света состоится 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту, хозяином которого является одноименный футбольный клуб. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Прошлая встреча этих соперников завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Ранее глава УЕФА Александр Чеферин объяснил перенос финала Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту.