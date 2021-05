Салах призвал мировое сообщество урегулировать палестино-израильский конфликт

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

«Призываю всех мировых лидеров, включая премьер-министра страны, ставшей мне домом в последние четыре года, сделать все, что в их силах, для прекращения насилия и гибели невинных людей. Хватит», — написал Салах в Twitter.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая после того, как возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Действия полиции привели к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали несколько сотен человек.

10 и 11 мая армия движения ХАМАС произвела ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военные произвели ответную атаку.

I'm calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson