Салах призвал мировое сообщество урегулировать палестино-израильский конфликт

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим мировым лидерам с просьбой помочь урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

«Призываю всех мировых лидеров, включая премьер-министра страны, ставшей мне домом в последние четыре года, сделать все, что в их силах, для прекращения насилия и гибели невинных людей. Хватит», — написал Салах в Twitter.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая после того, как возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Действия полиции привели к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали несколько сотен человек.

10 и 11 мая армия движения ХАМАС произвела ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военные произвели ответную атаку.