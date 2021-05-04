Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

4 мая в 22:00 по московскому времени в Манчестере начнется ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Кемпембе, Маркиньос, Диалло, Паредес, Верратти, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.

Первая встреча, проходившая в Париже, состоялась 24 апреля на стадионе и завершилась победой английской команды со счетом 2:1. Таким образом, французскому клубу, для того чтобы во второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов, нужно побеждать с разницей в два мяча. Или же забивать три гола, счет 3:2 по итогам двухматчевого противостояния будет в пользу «ПСЖ».

Ранее Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».