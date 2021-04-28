Наставник ЦСКА прокомментировал поражение в Кубке Гагарина

Наставник московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина, передает «Чемпионат.com».

«Победил сильнейший, все. Чего не хватило, легионеры слабовато сыграли? Вы такие вопросы задаете, маленько думайте, что говорите. Я горжусь своей командой», — сказал Никитин.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу сибирского клуба. По ходу серии красно-синие выигрывали со счетом 2:1.

Интересно, что за четыре минуты до конца встречи «ястребы» две минуты играли втроем против пятерых армейцев, но смогли выстоять.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее «Авангард» показал видео из победной раздевалки.