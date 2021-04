Боец UFC Вайдман покинул турнир UFC 261 на носилках

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Крис Вайдман проиграл Юрайю Холлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

Поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым — после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.



Травма оказалась настолько серьезной, что бывший чемпион UFC в среднем весе покинул октагон в слезах на носилках.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца UFC Конора Макгрегора.

Can't keep a champion down.



Wishing @ChrisWeidman a speedy recovery pic.twitter.com/QuUdDQFVh2