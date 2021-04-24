Перес назвал проект Суперлиги лучшим из возможных

Президент «Реала» Флорентино Перес вновь заговорил о европейской Суперлиге, подчеркнув, что эта идея — лучшая в футболе, передает AS.

По его мнению, новый турнир не идет в разрез с национальным первенствами, однако стремиться привлечь в футбол, который пострадал во время пандемии коронавируса, как можно больше инвестиций.

«Дело в том, что ни то, ни другое не соответствует действительности. Этими вещами манипулируют. План не направлен против лиг. Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он придуман для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса», — заявил Перес.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что члены объединения болельщиков «Тоттенхэма» THST призвали руководство столичной команды уйти в отставку. За отставку правления проголосовало около 90 процентов болельщиков, опрос был проведен на онлайн-голосовании. Таким образом, фанаты выразили свою позицию по поводу выступления команды в европейской Суперлиге.