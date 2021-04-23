Пустовойтова вошла в список арбитров для работы на Олимпиаде

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в итоговый список рефери для работы на матчах футбольного турнира летних Олимпийских игр.

Женский футбольный турнир Игр в Токио пройдет с 21 июля по 6 августа, мужской — с 22 июля по 7 августа.

Кроме Пустовойтовой в список судей футбольного турнира Олимпиады попала россиянка Екатерина Курочкина (ассистент рефери).

На прошлой неделе Пустовойтова впервые в карьере отработала игру ФНЛ. Судья получила назначение на игру 37-го тура между столичным «Чертаново» и хабаровским «СКА-Хабаровск» и стала первой женщиной, судившей в качестве главного арбитра матч ФНЛ.

В 2019 году Пустовойтова работала на финале женской Лиги чемпионов между «Вольфсбургом» и «Лионом».

В мае 2020 года Пустовойтова работала резервным арбитром матча 21-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом».

Анастасия Пустовойтова с 2000 по 2003 год выступала за клуб «Рязань-ТНК», с 2003 по 2004 играла в «Россиянке». В 2000 году стала чемпионкой России.

С 1996 по 1998 год играла за молодежную сборную, с 1998 по 2003 год защищала цвета национальной сборной России. В ее составе ездила на чемпионат Европы 2001 и на чемпионат мира 2003.

Ранее сообщалось, что судья Пустовойтова впервые обслужит матч Олимп-ФНЛ.