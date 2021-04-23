Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал травму Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского форварда Александра Овечкина во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой по буллитам в пользу столичного клуба.

«Я даже не знаю, что с ним случилось. Знаю только, что он не мог продолжить игру», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.

Овечкин получил травму в конце третьего периода матча и больше на лед не выходил. Степень серьезности травмы пока неизвестна.

В «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 26. Он стал первой звездой матча. Второй звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 28 бросков. Евгений Кузнецов, реализовавший победный буллит, замкнул тройку лучших игроков встречи.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму в матче против «Айлендерс».