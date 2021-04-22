Тренер усомнился в любви Панарина к России

Заслуженный тренер России Владимир Плющев резко высказался о форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине и о шансах хоккеиста попасть в сборную страны.

«За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но думаю, что уже и не русский», — цитирует Плющева «Спорт день за днем».

Специалист не исключил, что хоккеист больше никогда не выступит за национальную команду.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее сообщалось, что Панарин точно пропустит чемпионат мира 2021 года в Латвии.