Экс-президент «Локомотива» уверен в победе команды над ЦСКА

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов уверен в победе команды над столичным ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

Напомним, встреча состоится 21 апреля в рамках 1/2 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив» должен обыграть ЦСКА. Игра очень ответственная — на кону финал Кубка России. «Железнодорожники» всегда был кубковой командой. Это должно послужить дополнительной мотивацией», — сказал Наумов.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. Красно-синие располагаются на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

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