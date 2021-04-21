Защитник «Барселоны» Юмтити не перейдет в «Зенит»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не перейдет в петербургский «Зенит», сообщает «Чемпионат.com».

«Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Юмтити не будет в клубе», — сказал источник.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Юмтити принял участие в десяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом из столицы Каталонии рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 55 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. Клуб опережает идущий на второй строчке московский «Локомотив» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые планировали приобрести футболиста. По информации журналиста Фабрицио Романо, сам игрок не был заинтересован в трансфере в «Зенит». По словам Романо, французский футболист отдает приоритет другим клубам и ждет иных предложений.