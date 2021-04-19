Английская премьер-лига созвала экстренное заседание клубов без команд топ-6

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) проведет экстренное заседание клубов, на котором пройдет обсуждение создания Суперлиги, сообщает Sky Sports.

По информации источника, заседание пройдет без представителей лондонских «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», а также «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые согласились присоединиться к Суперлиге.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы-участники Суперлиги могут быть отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.