Игрок «Динамо» Ордец посвятил победу над «Ростовом» доктору клуба Ярдошвили
Игрок московского «Динамо» Иван Ордец посвятил победу над «Ростовом» доктору клуба Александру Ярдошвили, который ушел из жизни 13 апреля на 67-м году жизни.
«Эта победа для нашего доктора, мы бились за него и очень хотели выиграть. Александр Эдуардович смотрел нашу игру сверху. Так что мой жест после гола, конечно, был для него», — передает слова Ордеца пресс-служба бело-голубых.
Специалист работал в московском «Динамо» на протяжении 8 лет с 1982 года: шесть из них в футбольном клубе и два в ватерпольном. Ярдошвили вернулся в клуб в 2016 году, а всего проработал в футболе более 40 лет, в том числе в качестве врача сборной России.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают пятое место, набрав 46 очков. В следующем туре бело-голубые на своем поле сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдет 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее московское «Динамо» разгромило волгоградский «Ротор» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).