Президент «Барселоны» хочет уговорить Месси остаться
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался после победы клуба в финале Кубка Испании. Его слова передает Marca.
В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.
По его словам, клуб сделает все возможное, чтобы сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Лео — лучший в мире, он тесно связан с клубом. Я убежден, что он хочет остаться, и мы приложим все усилия, чтобы переподписать его. Мы увидели, что его поддерживает великолепная команда. Это был прекрасный футбол.
Куман и его команда отлично справляются. Я крайне рад за них», — заявил Лапорта.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей во всех турнирах.