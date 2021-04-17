Наставник «Барселоны» Куман ответил на вопрос о своем будущем в клубе

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Странно, что я должен отвечать на подобные вопросы. У нас была серия из 19 матчей, и я должен отвечать на вопросы о моем будущем. Мне стоит принять это, но я не согласен», — передает слова Кумана Marca.

Напомним, в последнем туре Примеры сине-гранатовые уступили мадридскому «Реалу» со счетом 2:1. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка. У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают третье место, набрав 65 очков. 17 апреля «Барселона» сыграет в финале Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ранее наставник «Барселоны» Рональд Куман нагрубил корреспонденту после матча с «Реалом».