«Удалось кайфануть»: Туктамышева оценила выступление в короткой программе

Россиянка Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, где фигуристка заняла второе место.

«Я очень насладилась сегодняшним выступлением. Мне кажется, это было видно по тому, как я катаюсь. Я была раскрепощена. Наконец-то мне получилось с самого начала получить удовольствие, кайфануть. Японская публика всегда очень хорошо поддерживает, и я решила, что здесь действительно нужно показать все», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке. Щербакова заработала 81,07 балла (личный рекорд), Туктамышева — 80,35 балла. Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото.

На командном чемпионате мира в Японии Туктамышева является капитаном команды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.