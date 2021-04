Гвардиола повторил рекорд Моуринью по числу выходов в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.



По данным Opta, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола повторил рекорд Моуринью по числу выходов в полуфинал самого престижного клубного европейского турнира. Оба специалиста восемь раз в своей карьере пробирались через два раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что впервые в 1/2 финала Гвардиола пробился в 2009 году вместе с «Барселоной», которая впоследствии стала победителем турнира, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

8 - Manchester City boss Pep Guardiola has reached his eighth UEFA Champions League semi-final, now the joint-most in the history of the competition, alongside José Mourinho. Master. #UCL pic.twitter.com/BtUwe1YfYn