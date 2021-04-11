В «Спартаке» прокомментировали приезд Рангника на матч с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал приезд немецкого тренера Ральфа Рангника на матч против столичного «Локомотива», передает «Спорт-Экспресс».

«Наш клуб не приглашал никуда его не приглашал. Я не знаю, что он делает на стадионе, впервые слышу про его приезд», — сказал Фетисов.

Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 47 очков за шесть игр до конца сезона. У команды под руководством Марко Николича 43 очка и третья позиция в таблице.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Сычев ожидает равную борьбу в матче «Локомотив» — «Спартак».