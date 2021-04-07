Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

7 апреля в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Матч начнется в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Отметим, что «Бавария» не сможет в этом матче рассчитывать на выбывшего из строя из-за травмы на месяц форварда Роберта Левандовского.

В 1/8 финала «Бавария» легко одолела итальянский «Лацио» (4:1, 2:1), а «ПСЖ» выбил из турнира «Барселону» — 4:1 и 1:1. Отметим, что эти команды встречались между собой в последнем финале Лиги чемпионов, тогда мюнхенцы победили 1:0.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» - «ПСЖ»..