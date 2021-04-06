Гвардиола определился с главной трансферной целью «Манчестер Сити» на лето

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с главной целью команды на летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

По информации издания, английский клуб намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Вместе с зарплатой норвежский футболист обойдется «Манчестер Сити» в €300 млн.

Отмечается, что «горожане» отказались от идеи подписывать контракт с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, который летом 2021 года может стать свободным агентом.

Норвежец перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за €20 млн. В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 32 матчах во всех турнирах. В его активе 33 мяча и восемь результативных передач.

После 31 матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити», набравший 74 очка, лидирует в турнирной таблице первенства.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что дортмундская команда попытается удержать форварда Эрлинга Холанда еще на один год. Отмечается, что удержать норвежца в команде будет сложнее, если «шмели» по итогам текущего сезона не попадут в Лигу чемпионов.