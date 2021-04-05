Министру Терюшкову не стыдно за игру «Химок» в матче с «Зенитом»

Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Химками», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей точными ударами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Чемпион есть чемпион. Могу сказать, что за игру команды не стыдно. Имели свои моменты, подвела реализация. Мирзов мог забивать, но, к сожалению, не повезло», — сказал Терюшков.

После 24 РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ.