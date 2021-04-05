Экс-президент «Спартака» считает, что «Зенит» может потерять очки с «Химками»
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что петербургский «Зенит» может потерять очки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок», передает Sport24.
«Зенит» любит создавать себе проблемы на ровном месте. Иногда получается их решать, иногда — не очень. Не удивлюсь, если сегодня они не смогут выиграть и обострят борьбу за чемпионство», — сказал Червиченко.
Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Химками» 5 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 48 очков. «Химки» располагаются на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Червиченко высказался о работе тренера «Спартака» Доменико Тедеско и оценил шансы красно-белых на чемпионство.