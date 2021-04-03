Норвежец Клебо предложил обсудить бойкот ОИ-2022 в Китае

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо предложил обсудить бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает NRK.

По его словам, идея возможного демарша напрямую связана с политической ситуацией в Китае.

«Чем ближе становятся Игры, тем громче эта тема будет обсуждаться. Нам нужно что-то решить. Обязательно надо встретиться и обсудить все детали. Командой. Вместе с тренерами, персоналом и всеми причастными. Один человек здесь точно не может что-либо решить.

Думаю, в ближайшее время мы полностью посвятим себя этому вопросу», — сказал Клебо.

Напомним, в сезоне-2020/21 общий зачет Кубка мира по лыжам выиграл Александр Большунов. Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул лыжника Ивана Якимушкина в зависти к нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.