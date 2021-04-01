Хавбек ЦСКА Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой». Об этом сообщает Vesti.kz.

По информации источника, стороны заключили трудовой договор сроком на пять лет. О сумме контракта в данный момент информации нет.

Отмечается, что нынешний сезон Зайнутдинов доиграет в стане красно-синих.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) казах провел 22 матча, в которых отметился голом и одной результативной передачей.

После 23 туров подопечные Ивицы Олича располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.



Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе прошлого года из «Ростова», где выступал под руководством Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может покинуть команду в конце нынешнего сезона.