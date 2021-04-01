Хавбек сборной России Макаров извинился за поражение Дании

Полузащитник молодежной сборной России Денис Макаров принес извинения после вылета национальной команды с молодежного чемпионата Европы — 2021, передает пресс-служба турнира.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«Не знаю, что не получилось. Мы были к этому не готовы. Приносим извинения перед всей страной, перед родными. Не ожидали такого накала. Счет на табло. Хороший турнир, силовой. Мы благодарны за то, что здесь играли. Еще раз спасибо за этот турнир», — заявил Макаров.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что известная российская модель Виктория Лопырева, которая являлась послом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, поделилась мыслями после вылета сборной России с молодежного чемпионата мира — 2021.