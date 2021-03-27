Дзюба оформил дубль в первом тайме матча Россия — Словения

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в первом тайме матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении.

32-летний форвард поразил ворота Яна Облака на 26-й и 35-й минутах матча.

Отметим, что сразу же после второго гола словенцы отыграли один мяч — мощный удар с лета удался полузащитнику «Аталанты» Йосипу Иличичу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.