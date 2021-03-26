Червиченко оценил игру Максименко за молодежную сборную России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко в матче молодежного чемпионата Европы против Исландии, передает «Чемпионат.com».

«Считаю, что Саша должен стоять в воротах первой сборной. Если не Акинфеев, то точно Максименко. Возможно, что вчерашний гол, который Шунин пропустил над ушами, Максименко потащил бы», — сказал Червиченко.

На 30-й минуте Арсен Захарян заработал пенальти, а Федор Чалов четко его реализовал. На 42-й минуте сборная России убежала в контратаку четыре в четыре, Чалов получил мяч на левом фланге и тонко прострелил вперед на Тикнизяна, который технично перебросил Гуннарссона с острого угла. На второй компенсированной минуте Захарян устроил слаломный проход в чужой штрафной, сыграл в «стенку» с Чаловым, вошел в штрафную и переиграл голкипера. На 52-й минуте Денис Макаров получил мяч в штрафной, накрутил троих защитников исландцев и пробил в дальний угол. На 59-й минуте исландцы один гол отыграли.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Ранее Россия стартовала на молодежном Евро с крупной победы над Исландией.