«Сейчас надо без эйфории»: наставник молодежной сборной прокомментировал старт на Евро

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2021 с Исландией (4:1).

«Было легкое волнение, но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать. Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это. Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Сейчас надо быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной России отличились Федор Чалов, Наиль Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Начали Евро с победы: как российская молодежка вынесла Исландию.