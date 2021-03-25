В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов, передает «Чемпионат.com».

Принятие закона поможет усилить контроль за деятельностью агентов, повысить качество их услуг, обеспечить соблюдение интересов спортсменов и тренеров. Авторами законопроекта стали председатель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Рынок агентов должен стать более прозрачным. Введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто работает, не соблюдая требования закона», — отметил Пайкин.

Теперь будет предусмотрена административная ответственность за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации.

Ранее Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (ИИФХ).