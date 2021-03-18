Стадион московского «Спартака» сменил название

Стадион московского «Спартака» официально сменил название, передает пресс-служба банка «Открытие».

Теперь стадион красно-белых носит название «Открытие банк арена».

«Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — сообщили в банке.

Напомним, стадион был открыт 5 сентября 2014 года. В первом матче «Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой» (1:1). Также на стадионе, который вмешает 45 360 зрителей, прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось о том, что московское «Динамо» и столичный «Спартак» по итогам матча 22-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы более чем на 500 тысяч рублей.