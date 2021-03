«Спартак» может приобрести американского нападающего Дайка

Нападающий американского «Орландо» Дэрил Дайк может продолжить карьеру в московском «Спартаке», об этом сообщает MLS Transfers.

Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за право подписания Дайка может составить бельгийский «Брюгге». Transfermarkt оценивает молодого американца в € 5 млн.

С февраля 2021 года Дайк выступает на правах аренды за английский «Барнсли» из Чемпионшипа, его соглашение с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. В Англии 20-летний центральный нападающий успел провести десять матчей и забил три гола.

Ранее Дайк выступал только в американской лиге МЛС.

Ранее сообщалось, что умер отец владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Source: Outside of England, Daryl Dike drawing interest from Club Brugge (spoke to Orlando in December) and Spartak Moscow.