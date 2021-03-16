Стало известно состояние вратаря «Вулверхэмптона», которому 15 минут оказывали помощь в игре с «Ливерпулем»

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии голкипера команды Руя Патрисиу, который получил удар коленом в голову от своего защитника Конора Коуди, передает Sky Sports.

«Он в порядке. Патрисию в сознании, он помнит, что произошло, он все понимает. Врач сказал, что все хорошо», — сказал Санту.



Напомним, Патрису унесли с поля на носилках, а матч прервали на 14 минут.

«Ливерпуль» победил со счетом 1:0.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.