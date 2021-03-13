Рудковская рассказала о причинах ухода Косторной от Плющенко

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала об уходе чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из академии двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

По словам супруги экс-спортсмена, Косторная приходила не лично к Плющенко, а к тренеру Сергею Розанову.

«Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем Александровичем между своими болезнями и восстановлениями... Никому не интересно писать, что Косторная ушла от Розанова... В «Хрустальном» тоже не только Тутберидзе работает. Много тренеров. Но фамилия звучит одна», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Продюсер отметила, что у сотрудников академии сохранились хорошие отношения с фигуристкой.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать возвращение Косторной к Тутберидзе.