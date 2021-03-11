Бе считает, что Клебо заслужил золото в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал новость о том, что норвежца Йоханнеса Клебо лишили победы в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам из-за столкновения с Александром Большуновым.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«До коридора еще было метров 20. Они боролись за одну и ту же позицию и оказались слишком близко. Да, Большунову не повезло сломать свою палку, но мне кажется, что Клебо заслужил золото», — сказал Бе в эфире «Матч ТВ».

Ранее норвежский комментатор оценил решение Клебо отозвать апелляцию к Большунову.