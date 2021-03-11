Cемья погибшего в авиакатастрофе Салы подала в суд на «Кардифф» и «Нант»

Семья погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы подала в суд на клубы «Нант» и «Кардифф Сити», сообщает «Би-би-си».

По информации источника, в списке ответчиков также значится помогавший совершить переход агент Марк Маккей, его отец, владевшая самолетом компания и некоторые ее сотрудники. Отмечается, что судебный процесс назначен на октябрь 2021 года.

Адвокаты родственников погибшего заявили, что обратились в суд для защиты законных прав семьи в ожидании результатов расследования.

Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января 2019 года при перелете через Ла-Манш. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что 66-летнего мужчину обвиняют в гибели Салы.