Футболка Мбаппе продана на благотворительном аукционе Реброва за миллион рублей

Футболка нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с автографом французского игрока была продана на благотворительном аукционе за 1 миллион 100 тысяч рублей, деньги пойдут на лечение детей с нарушениями зрения, рассказал вратарь московского «Спартака» Артем Ребров.

Футболка была выставлена Ребровым на аукцион 19 февраля. Начальная стоимость лота составляла 250 тысяч рублей.

В аукционе приняли участие нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев, а также супруга защитника «Краснодара» Игоря Смольникова Екатерина.

Ребров рассказал, что победитель аукциона перечислил средства и в ближайшее время получит футболку, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Пеле назвал своего возможного наследника.