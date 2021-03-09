Футболка Мбаппе продана на благотворительном аукционе Реброва за миллион рублей
Антон Третяк
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболка нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с автографом французского игрока была продана на благотворительном аукционе за 1 миллион 100 тысяч рублей, деньги пойдут на лечение детей с нарушениями зрения, рассказал вратарь московского «Спартака» Артем Ребров.
Футболка была выставлена Ребровым на аукцион 19 февраля. Начальная стоимость лота составляла 250 тысяч рублей.
В аукционе приняли участие нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев, а также супруга защитника «Краснодара» Игоря Смольникова Екатерина.
Ребров рассказал, что победитель аукциона перечислил средства и в ближайшее время получит футболку, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пеле назвал своего возможного наследника.