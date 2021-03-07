«Динамо» обыграло «Тамбов» и вышло на четвертое место в РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Арсен Захарян внешней выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников, Грулёв резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти.

«Динамо» в 21 матче набрало 36 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

РПЛ. 21-й тур

«Динамо» (Москва) - «Тамбов» (Тамбов) - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Грулёв – 38, 2:0 - Моро – 90 (пен).

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча 21-го тура РПЛ «Динамо» - «Тамбов».