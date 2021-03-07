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Трансляция
С конца
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'48
Самая бодрая атака «Тамбова»! Евгеньев в последний момент в подкате накрыл удар Архипова с линии вратарской «Динамо»!
'47
Шиманьски на границе штрафной «Тамбова» наткнулся на защитника, но фол тут рефери не зафиксировал.
'46
Начался второй тайм встречи! Никаких замен!
'45
Ничего не добавил Евгений Кукуляк к первому тайму! Прозвучал свисток на перерыв! Московское «Динамо» предсказуемо владело преимуществом, периодически создавая моменты у ворот, но забить удалось лишь ближе к перерыву — Грулёв воспользовался передачей Захаряна в штрафную, 1:0. Продолжение следует!
'45
Не удалось гостям развить атаку левым краем — Евгеньев проводил мяч за лицевую.
'43
Захарян мягким забросом нашёл Грулёва в штрафной «Тамбова», но на этот раз форварду «Динамо» не дали развернуться к воротам.
'42
Грулёв вывел Захаряна на удар, но у того не получилось исполнить задуманное.
'40
Побывали тамбовчане с мячом в чужой штрафной, Архипов имел шанс на удар с подбора, но нарвался на отбор защитника.
'38
'37
«Динамо» продолжает долго владеть мячом на чужой половине поля, но не без ошибок в передачах.
'35
Лесовой в привычной манере прошёл вдоль линии штрафной, далее покатил мяч Захаряну, но тот оттеснил защитника за рамками правил.
'33
Шиманьски сам и взялся за штрафной удар, перекинул стенку, но не удивил Рыжикова — мяч прилетел в руки голкиперу «Тамбова»!
'32
Шиманьски заработал опасный штрафной удар — Бавин провинился.
'30
«Динамо» уже нанесло десять ударов, но в створ пришёлся всего один!
'28
Варела справа выполнил подачу в центр штрафной, Грулёв выиграл борьбу на втором этаже, но удар головой пошёл мимо створа!
'27
Грулёв не обработал мяч у чужой штрафной, а пас Шиманьски выглядел перспективно!
'25
Лесовой от левого края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, Фомин нанёс удар, но при этом всё-таки тянулся к мячу — мимо ворот!
'23
Динамовцы могут похвастаться лишь преимуществом по владению мячом — 76% на 24%.
'22
«Тамбов» справляется с позиционным нападением «Динамо». Рыжиков пока остаётся без серьёзной работы.
'20
Лесовой исполнил проникающий пас в штрафную гостей, где Грулёва опередил защитник, выбивший мяч за боковую.
'19
Лесовой прошёл вдоль линии штрафной и пробил с правой — в защитника «Тамбова»!
'17
Карапузов со стандартного положения загрузил мяч в штрафную «Динамо», но даже скидка в центр не обострила ситуацию у ворот.
'15
Попытались гости по центру организовать атаку, но скидка головой на ход Архипову получилась в положение вне игры.
'12
«Тамбов» в атаку пока не заглядывает, но без мяча это трудно сделать.
'10
Прошла подача со стандарта в штрафную «Тамбова», мяч выскочил к линии вратарской, откуда Фомин пробил в касание — выше ворот!
'9
'8
Динамовцы практически не расстаются с мячом, но много передач поперёк поля.
'6
Моро нанёс подготовленный удар из-за штрафной гостей — над перекладиной!
'4
Неразбериха в обороне «Тамбова» привела к назначению углового. Разыграли хозяева этот стандарт, но не так интересно, как задумывали.
'3
«Динамо» с первых минут забрало мяч под свой контроль — ожидаемый рисунок.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.