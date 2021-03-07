'45

Ничего не добавил Евгений Кукуляк к первому тайму! Прозвучал свисток на перерыв! Московское «Динамо» предсказуемо владело преимуществом, периодически создавая моменты у ворот, но забить удалось лишь ближе к перерыву — Грулёв воспользовался передачей Захаряна в штрафную, 1:0. Продолжение следует!