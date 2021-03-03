«Боруссия Д» обыграла «Боруссию М» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Игорь Игнатов
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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышла в полуфинал Кубка Германии.
Встреча 1/4 турнира прошла на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей».
Единственный мяч забил полузащитник дортмундцев Джейдон Санчо. В добавленное время ко второму тайму хавбек «шмелей» Махмуд Дауд получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Соперник «Боруссии» по полуфиналу будет определен позднее путем жеребьевки.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить «Боруссии» больше £100 млн за двух игроков.
Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала
«Боруссия М» (Менхенгладбах) — «Боруссия Д» (Дортмунд) — 0:1
Голы: 0:1 — Санчо, 66
Удаления: нет — Дауд, 90+2