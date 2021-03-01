Губерниев оскорбил заявившего о «снятии скальпа с русских» отца Мяки

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на высказывания финнов о поражении Глеба Ретивых на заключительном этапе командного спринта на ЧМ-2021.

Россиянин уступил норвежцу Йоханнесу Клебо и лыжнику сборной Суоми Йони Мяки, обеспечив российской команде только бронзу. После этого отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз», а финские журналисты раскритиковали Ретивых.

«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призер. Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — чудак (в оригинале использовано более грубое слово. — «Газета.Ru»). Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается», — цитирует Губерниева «СЭ».

Ранее финские журналисты назвали лыжника Ретивых «русской черепахой».