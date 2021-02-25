Российские лыжницы не сумели выйти в полуфинал спринта на ЧМ

Представительницы сборной России не сумели пробиться в полуфинал классического спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Наталья Непряева заняла пятое место, у Христины Мацокиной — четвертый результат во втором четвертьфинале, Юлия Ступак замкнула тройку лидеров в четвертом забеге, а Татьяна Сорина в заключительном четвертьфинале показала пятый финиш.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонок в первый день ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов вошел в заявку российской команды на первую гонку ЧМ.