В «Спартаке» рассказали, когда Промес пройдет медосмотр

Стали известны подробности перехода нидерландского полузащитника Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак». В четверг, 25 февраля, футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с российской командой. Об этом Sport24 сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

В Москву Промес прибудет во второй половине дня 24 февраля. Ранее «Аякс» официально объявил о продаже игрока за €8,5 млн. При этом сумма трансфера может увеличиться до €11 млн в виде бонусов.

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.